النجم التركي جان يا مان ينفي وجود خلافات مع ديميت أوزديمير

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه النجم التركي جان يا مان، رسالة لجمهوره بعد انتهاء عرض مسلسل الطائر المبكر، والذي حقق نسبة نجاح كبيرة خلال عرضه.

وقال جان عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام:”“الطائر المبكر أصبح مسلسل له صدى صوت فى الكثير من البلاد ، نجح فى جميع التصويتات و لم يشبع من جمع الجوائز، هو مميز جداً و الأفضل من نوعة”.

وأضاف: “لا أعلم إن كان سيأتى مثله مجدداً و لكن إن آتى فسيكون من الصعب أن يكون مثله، أشكر شريكتى ديميت اوزدمير التي تمسكت معي بكيمياء مدهشة، قدمنا شخصيتينا بحرية كبيرة، شريكتى التى كانت تجعل موقع التصوير ملئ بالضحك و الحيوية بسبب نكاتها المضحكة”.

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وتابع: “أشكر جميع فريق عمل مسلسل الطائر المبكر كثيراً، الطائر المبكر جمع الكثير من المعجبين من مختلف الأعمار ، من الرائع أن يجمع مسلسل كل هذا الحب أشعر بالفخر كثيراً لأننى كنت جزء من هذا العمل .. أحبكم كثيراً جميعاً لأنكم لم تتركونا ابداً .. وداعاً الطائر المبكر “.

وردت النجمة ديميت أوزديمير، على منشور شريكها في العمل قائلة: كل شيء أصبح جميل و نحن معاً .. من الجيد أنك موجود يا جان يامان.. تمثيلى معك عين بعين كان حظ كبير بالنسبة لى.. شكراً جزيلاً على كل شيء ..ليكن طريقك منيراً دائماً، لا أشك أبداً أنك ستنجح فى أجمل الأعمال”.

ورسالة جان، وديميت، ردت على الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول وجود خلافات بينهما وأن الجو العمل بينهما في الفترة الأخيرة كان مليء بالمشاحنات، وذلك بعد انتشار العديد من الخلافت حول وجود قصة حب بينهما.