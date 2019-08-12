مادوري ديكسيت تحتفل بمرور 25 عامًا على «هوم آبك هاي كون».. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تم تنظيم عرض خاص لفيلم Hum Aapke Hain Koun هوم آبك هاين كون في سينما ليبرتي في مومباي، احتفالًا بمرور 25 عامًا على الفيلم الشهير الذي عُرض عام 1994.

الفيلم الرومانسي من بطولة سلمان خان ، ومادوري ديكسيت نيني ، وموهانيش باهل ، ورونوكا شاهان ، ومجموعة من المشاهير الآخرين، تحول العرض الخاص الى ملحمة عائلية متعددة النجوم يوم السبت 10 يوليو.

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منذ أن وصل الفيلم لأول مرة إلى دور العرض السينمائي في 5 أغسطس 1994، أصبح أحد أكثر مشاريع بوليوود شهرة، وقد شوهد مونيش الذي حضر مع عائلته بمن فيهم ابنته والممثلة بروتان باهل ، والمخرج سوراج بارجاتيا، والممثلة المخضرمة بيندو، ساتيش شاه، رينوكا شاهان وزوجها أشوتوش رانا، من بين آخرين.

وفي وسائل التواصل الاجتماعي، نشرت الممثلة رينوكا شاهان، التي بدت جميلة في ساري أحمر كانت ترتديه مع اكسسورات ذهبية، مجموعة من الصور مع طاقم الفيلم الذي أعطاها دورها الأكثر شعبية في السينما الهندية.

وفي السياق، أعادت مادوري ديكسيت Madhuri Dixit تعريف الأناقة، عندما ضبتطها كاميرات الباباراتزي وعي تبرق في ساري اسود، وغني عن القول إنها بدت ساحرة وابتسامتها قالت كل شيء، بينما بدا سلمان كما هو الحال دائمًا، وكأنه ابن العشرينات في قميص أزرق وسروال أسود.