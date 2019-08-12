أول تعليق من جينيفر لوبيز على حفلها بالساحل الشمالي.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أحيت النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز، حفلا غنائيا ضخمًا بمنطقة الساحل الشمالي وسط حضور جماهيري مكثف، حيث حضر أيضا عدد من الفنانين والوزراء والشخصيات العامة.

وفي أول رد فعل لها في أعقاب حفلها بمصر نشرت الفنانة الأمريكية صورة لها من الحفل مع الجمهور المصري عبر خاصية القصص المصورة على حسابها بموقع إنستجرام مع تعليق It’s My Party وهو عنوان جولتها الغنائية.

Advertisements

والحفل تضمن استعراضات عديدة للفنانة الأمريكية التي ظهرت بـستة إطلالات مختلفة على المسرح وسط تفاعل كبير من الجمهور الذين استمتعوا لمدة ساعتين بأغنيات ورقصات جينفر التي أشعلت الحفل.

جدير بالذكر أن الفنانة جينيفر لوبيز كانت قد صرحت بأنها ليست فقط الوحيدة المتحمسة لزيارة مصر بل أن ابنها أيضا، حيث قالت بإحد لقاءاتها الصحفية قبل الحفل “”ابني متحمس للغاية للذهاب إلى مصر، ولا يتوقف عن قول أريد الذهاب أريد الذهاب، فوعدته بالقدوم معي إذا لم يكن هناك دراسة، علينا فقط الانتظار ومعرفة موعد بدء المدارس”.