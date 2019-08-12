لقطة قديمة تجمع صلاح عبدالله بـ 4 فنانين رحلوا أحدهم كان طفلًا.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري صلاح عبدالله من خلال حسابه الشخصي على صفحة «فيس بوك»، جمهوره في صورة قديمة له.

الصورة جمعت الفنان صلاح عبدالله بعدد من النجوم ومنهم الفنان الراحل حسين الشربيني، محمد متولي، فاروق الفيشاوي، ووفاء عامر، وعلا رامي، وعدد من الفنانين.

الصورة علق عليها صلاح وكتب: «يا حسين يا شربيني يا محمد يا متولي يا فاروق يا فيشاوي عيد سعيد عليكم باذن الله وعفوه ورحمته».

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الصورة ضمت أيضا الفنان المنتصر بالله وأحمد آدم، وكذلك الفنان ماهر عصام والذي كان طفلا، ولام الجمهور على صلاح لأنه لم يذكر الفنان الراحل ماهر عصام.

صلاح عبدالله اعتذر للجمهور وأكد لهم أنه لم يتعرف على ماهر عصام في الصورة لانه كان طفلًا، وتلقى الفنان عدد هائل من تعليقات الجمهور.

وكان فاروق الفيشاوي قد رحل عن عالمنا منذ أسبوعين، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة انتقل بعدها إلى المستشفى حتى دخل بعدها في غيبوبة كبدية.

فاروق الفيشاوي أعلن منذ عام إصابته بمرض السرطان، وقال الفنان الراحل إنه سيقاومه وسيتعامل معه كما يتعامل مع الصداع.