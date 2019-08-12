أحمد السعدني يتلقى عزاء زوجته السابقة بحضور الفنانين.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء للفنان أحمد السعدني في وفاة طليقته وأم أولاده السيدة أمل سليمان.

العزاء الذي أقيم بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر حضره أحمد السقا، مى عز الدين، عزوز عادل، إيمى سالم، طارق صبرى، المخرج محمد سامى، محمد أنور، حمدى المرغنى، أوس أوس، المخرج أحمد خالد موسى، سوسن بدر.

Advertisements

وكان قد شيع جثمان الفقيدة إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة على طريق الواحات بـ6 أكتوبر، حيث أدى مجموعة من الفنانين بمشاركة زوجها أحمد السعدنى، صلاة الجنازة صباح اليوم بمسجد سعاد كفافى.

وقد أعلنت الفنانة نهال عنبر وفاة الزوجة السابقة لأحمد السعدني إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة من خلال حسابها الخاص.

وكان الفنان الشاب أعلن منذ شهور انفصاله عن زوجته بعد ارتباط استمر لأعوام، وأنجب منها ولدين.