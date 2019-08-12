سماح أنور تتغزل في ابنها بصورة حديثة في ظهور نادر له.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية سماح أنور جمهورها بصورة حديثة لابنها، وذلك في ظهور نادر له.

الفنانة المصرية تغزلت في ابنها، حيث أرفقت الصورة على حسابها الخاص على موقع “انستجرام” بتعليق قالت فيه: “أدهم حبيبي ... الضحكة اللي مابتهزرش”.

وكانت سماح أنور قد احتفلت في شهر سبتمبر الماضي بعيد ميلاد ابنها “أدهم”، وشاركت متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصور للحفل.

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سماح أنور، علقت على الصور قائلة: «النهاردة عيد ميلاد ابن عمري وصاحبي وحبي الوحيد وسبب وجودي، كل سنة وأنت أحسن وأكبر وأعلى، كل سنة وأنت فرحتي يا أدهم هذا عيد ميلادك الـ 22».

وكانت سماح أنور قد تحدثت عن زواجها للمرة الأولى خلال استضافتها في حلقة سابقة لبرنامج «شيخ الحارة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، قائلة: «إنها تزوجت شرعا ولكن في السر، لأنها كانت نجمة في هذا التوقيت، مشيرة إلى أن سبب انفصالها عن والد ابنها هو خيانته لها لأنهما كانا بعيدان عن بعضهما لظروف العمل».

وأضافت: «إنها تحب الفنان سمير صبري ولكن ليس بشكل عاطفي، وأنها لا تستطيع أن تعيش من دونه وأنه أهم شخص في حياتها بعد ابنها».