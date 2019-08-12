شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم افتتاح مسرحية "حمام الست" على بيرم التونسي بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح العرض المسرحي الجديد "حمام الست"، من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح، و ذلك اليوم الاثنين١٢ أغسطس الموافق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية في تمام التاسعة مساء.

"حمام الست" مأخوذ عن نص "حمام رومانى" للكاتب البلغاري برانسيلاف استروتايف، العرض يدور حول أحد المواطنين أكتشف حمام الملكة كليوباترا فى بيته الذى يقع فى مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، ويقوم أحد باحثي الأثار بوضع يده على الحمام بإعتبار أنه اكتشاف خاص به ويحاول الاستفادة منه فى تحقيق أمجاد علمية، وعلى الجانب الآخر يظهر مجموعة من الفسدة و المستغليين منهم تاجر آثار يحاول استغلال الحمام الأثري، و تتوالى الأحداث.

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جدير بالذكر ان فرقة مسرح الإسكندرية تقدم على مسرح بيرم التونسي عرض " ميمي و مامي" (السندباد) من إنتاج الفرقة يقدم ابتداء من ثاني أيام العيد ماتينيه في تمام السابعة مساء على مسرح بيرم التونسي بالاسكندرية، لتقدم الفرقة عرضيها في نفس اليوم.

"حمام الست" بطولة ندى بسيوني، محمدعز، هاجر الشرنوبي، زياد يوسف، علاء زينهم، أحمد السيد، محمد بريقع، إسلام صلاح، ميليسا رأفت، ومجموعة من شباب المسرحيين بالأسكندرية، رؤية سينمائية أحمد سمير، أزياء نيرة عباس، إضاءة ابراهيم الفرن، ديكور محمود سامي، أشعار محمد مخيمر، موسيقى وألحان محمد مصطفى، استعراضات محمد ميزو، العرض من تأليف وإخراج جمال ياقوت.