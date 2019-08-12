شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يسخر من السفر بعد الزواج: "كان ناقص ناخد الكنبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر النجم محمد إمام من حالته فى السفر بعد الزواج وإنجابه لطفلته بـ "خديجة"، بنشر صورة له بجوار عدد كبير من شنط السفر التى يحملها داخل سيارته الخاصة به، وعلق عليها قائلا: "لما كنت بسافر زمان كنت باخد معايا شنطة فيها أى حاجة.. دلوقتي بقيت ماشاء الله بحمل شنط زي ماكون بعزل.. ده كان ناقص ناخد معانا الكنبة".





انتهى النجم محمد إمام من تصوير نصف مشاهد فيلمه الجديد "لص بغداد"، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز"، حيث صور إمام عدة مشاهد فى منطقة المقطم، عبارة عن أكشن ومطاردات خطرة، استمرت لمدة 3 أيام، وجمعت بين فتحى عبد الوهاب وأمينة خليل وأحمد العوضى ومحمد عبد الرحمن "توته".

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.