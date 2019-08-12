شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام ينتهى من أصعب مشهد أكشن بفيلم "لص بغداد" بعد تصوير 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم محمد إمام من تصوير أصعب مشاهد الأكشن والمطاردات بفيلمه الجديد "لص بغداد"، وشارك جمهوره بصورة من الكواليس، وعلق عليها قائلا: "بقالي 3 أيام بصور في مشهد أكشن، برغم التعب والإصابات لكنه من أكتر مشاهد الأكشن اللي استمتعت بيه وأنا بصوره".

وأضاف: "كان معايا فريق كبير ومحترف عمل أقصى مجهود علشان يطلعوا مشهد متمي، ده غير أنه أول تعاون مع زميلي المتألق أحمد العوضي اللي فوجئت باجتهاده الشديد اللي هيخليه نجم مصر قريب وبروحه المقاتلة اللي كانت هتجبلي شلل نصفي".

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فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.