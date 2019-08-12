شكرا لقرائتكم خبر عن عجل يسحل شبيه نبيل الحلفاوي .. والفنان يعلق: "صحتى متستحملش" (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعى، فيديو تعرض شخص يشبه للفنان نبيل الحلفاوي لإصابات كثيرة أثناء محاولته السيطرة على "عجل" تمهيدا لذبحه فى أول أيام عيد الأضحى، بعد أن هاجمه "العجل".

وطرح "العجل" شبيه نبيل الحلفاوي أرضا واصابه بعدة إصابات فى الظهر والرأس.

وتفاجئ الفنان نبيل الحلفاوي بما يتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعى، متسائلين، هل هو بالفعل أم لا، ليعلق الفنان من خلال تدوينة له، قائلا: "ليس أنا الموجود بالفيديو، بس الأكيد أنه أصغر منى بعشر سنين على الأقل عشان يفكر يشارك فى حاجة زى دى".