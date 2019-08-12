محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات داخل وخارج مصر.
"الخليج 365" يرصد في التقرير التالي صور النجوم من رحلاتهم الصيفية:
مي سليم
نشرت الفنانة مي سليم صورة لها عبر حسابه على "انستجرام" على شاطئ البحر.
نيللي كريم
نشرت الفنانة نيللي كريم مجموعة صور لها من إجازتها الصيفية، على متن يخت وسط مياه البحر، وظهرت في إحدى الصور الفنانة إنجي المقدم.
مجدي الهواري
نشر المخرج مجدي الهواري مجموعة صور له من إجازته التي يقضيها في إيطاليا، وعلق: "نفسي أسكن هنا، موقع استراتيجي من كل الاتجاهات".
سارة الطباخ
نشرت المنتجة سارة الطباخ صورًا لها من إجازتها وهي تستمع بآشعة الشمس مع كلبها.
دنيا عبدالعزيز
نشرت الفنانة دنيا عبدالعزيز صورة مع ووالدتها السورية وعائلتها، خلال وجودها في العاصمة السورية دمشق.
دانا حمدان
ونشرت الفنانة الأردنية دانا حمدان صورة لها على أحد الشواطئ.
ساندي
نشرت الفنانة ساندي صورة لها على الممشى أمام أحد اليخوت من إجازتها التي تقضيها في الجونة.
عبير صبري
نشرت عبير صبري صورة تجمعها بزوجها من إجازتها الصيفية.
هند رضا
نشرت المذيعة والممثلة هند رضا صورة لها وهي تلهو على أحد الشواطئ خلال إجازتها الصيفية.
كانت هذه تفاصيل خبر ليالي الصيفية| دنيا عبدالعزيز مع عائلتها السورية ونيللي كريم على الشاطئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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