شيرين تعتذر لأحمد السعدني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: اعتذرت المطربة شيرين عبدالوهاب لصديقها الفنان أحمد السعدني، عبر تغريدة كتبتها في حسابها بموقع "تويتر". وكتبت شيرين: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. بعزي في الفقيدة الغالية زوجة صديقي وأخويا أحمد صلاح السعدني السابقة وأم أولاده، أنا آسفة إني مش جنبك في الظروف دي.. في الجنة ونعيمها إن شاء الله ويصبر قلبك ويخليلك ولادك وباباك وأحبابك". وتوفيت أمل سليمان، طليقة السعدني وأم أولاده، يوم الجمعة الماضي، بعد إصابتها بسكتة قلبية، وشيع جثمانها وأقيم العزاء الخاص بها، يوم السبت.

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