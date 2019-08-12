مايا دياب بالتايجر ولاميتا وسط الأشجار.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد– محمد مجدي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن، خلال 24 ساعة:

مايا دياب

نشرت المطربة مايا دياب صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة مرتدية فستان من اللون البني وبوط طويل تايجر.

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة "سيلفي"، عبر صفحتها الرسمية بموقع " إنستجرام"، ظهرت بإطلالة أنيقة، وهي تقود سيارتها.

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة لها من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، نالت إعجاب الجمهور.

مروة عبد المنعم

نشرت الفنانة مروة عبد المنعم صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تجلس في أحد الكافيهات.

نرمين ماهر

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نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة كاجوال.

لاميتا فرنجيه

نشرت الفنانة لاميتا فرنجيه صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بفستان وسط الأشجار.

هايدي موسى

نشرت الفنانة هايدي موسى صورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها وهي ترتدي فستان أسود قصير.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة كاجوال، على طريقة "سيلفي" ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

هنا شيحة

نشرت الفنانة هنا شيحة صورة لها من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة.

حنان مطاوع

نشرت الفنانة حنان مطاوع صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة مميزة.