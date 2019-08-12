فيديو| أروى جودة تكشف سبب ندمها على المشاركة في "ذا فويس" وعدم حبها لعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشفت الفنانة أروى جودة عن سبب ندمها بعد المشاركة في تقديم برنامج "ذا فويس" موسم 2012.

وأضافت أروى، خلال لقائها في برنامج "عرب وود" على قناة روتانا: "ذا فويس ماكنتش جاهزة له، كلموني قبل الحلقة بـ48 ساعة، لا اتمرنت ولا فهمت، وأنا أصلا من النوع اللي بيتكسف قدام الجمهور، فلبست في الحيط".

ولفتت، خلال اللقاء، إلى أنها تعتبر مسلسل هذا المساء من أهم الأعمال في حياتها، مضيفة: "إني اشتغل مع المخرج تامر محسن، وأول مرة كان عندي جرأة اعمل دور أكبر من سني، ودور غير مألوف، كنت خايفة، بس المسلسل نجح جدا".

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وأشارت إلى أن لا تحب عيد ميلادها، مضيفة: "فكرة إن لازم أكون مبسوطة في اليوم ده، دايما بيبوظ مني، ومرة وأنا عندي 16 سنة عزمت الناس على عيد ميلادي ومحدش جه، فاتعقدت".

وأوضحت أن فوزها بأحسن عارضة أزياء في العالم عام 2004، لم يضف لها أي شيء، مشيرة إلى أنه لم يكن وقتها اهتمام بالأمر، ولم يكن موجودا موقع إنستجرام، بالعكس الأمر أثر عليّ، لأن الجميع ظن إني سأطالب بأموال كبيرة".