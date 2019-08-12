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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشرت السيناريست والاستايلست إنجي علاء، صورا مع زوجها الفنان يوسف الشريف، ومع ابنتها جنى، وابنيها عبدالله وعبدالرحمن، عبر حسابها على إنستجرام.
وبينما كشفت إنجي عن وجه ابنتها جنى، فإنها وضعت ملصفات كرتونية على وجهي ابنيها، وعلقت: "عيد سعيد عليكم وعلى حبايبكم".
يذكر أن إنجي علاء انتهت مؤخرا من كتابة مسلسلها الجديد "بلا دليل"، الذي يجري تصويره حاليا، بينما يستعد يوسف الشريف لتصوير مسلسل النهاية لعرضه في الموسم الرمضاني المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر بصور ليوسف الشريف وأولادها.. إنجي علاء تهنئ جمهورها بعيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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