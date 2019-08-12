صور| هيفاء عن حفلها في السويد: "لن أنسى الليلة.. 50 ألف معجب حضروا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة هيفاء وهبي مجموعة صور من حفلها ضمن فعاليات مهرجان جوتنبرج الثقافي بالسويد، الذي أقيم مساء أمس السبت.

وعلقت هيفاء على الصور: "جوتنبرج لن أنساك أبدًا، ستبقى هذه الليلة في قلبي لفترة طويلة، أنا أحب كل واحد في هذه الصور، حضر 50 ألف معجب واو، ما بعتقد بقدر انسى هالليلة ابد، أحلى حب شفته من أحلى ناس".

وطلت هيفاء على جمهورها بفستان طويل مفتوح من الظهر وإحدى القدمين.

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كما ظهرت، في إحدى الفقرات، دون حذاء ورقصت على إحدى أغانيها، التي تفاعل معها الجمهور.

كما قدمت هيفاء خلال الحفل عدد من الأغنيات أبرزها " بكره الشوق "، وأغنية "توتا".

وتعد هيفاء ضيف شرف هذه الدورة من المهرجان، الذي استعان بنجوم عرب خلال دوراته الخمس السابقة.