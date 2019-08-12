إسلام جمال ينشر صورة مع "العريس" مروان محسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر الفنان إسلام جمال، عبر حسابه على إنستجرام، صورة له مع لاعب الأهلي ومنتخب مصر مروان محسن، خلال حفل زفاف الأخير.

وكتب جمال، تعليقا على الصورة: "أحلى عريس في الدنيا حبيبي وأخويا مروان محسن ربنا يحفظك إنت وعروستك مادا، بحبك يا صاحبي".

ويحتفل مروان محسن، مهاجم الأهلى ومنتخب مصر، بزفافه الآن، فى أحد فنادق منطقة التجمع الخامس.

وقرر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارتن لاسارتى، استبعاد محسن من مواجهة اطلع بره السوداني، في إطار دوري أبطال أفريقيا، التي انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية.