ديبيكا باديكون: لن أعمل مع شخص متهم بالتحرش

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 أغسطس 2019 01:37 صباحاً - أعلنت نجمة بوليوود ديبيكا بادوكون ، في مقابلة أجريت معها مؤخراً ، أنها لن تعمل مع أي شخص متهم بالتحرش الجنسي.



تصريح ديبيكا جاء إثر انتشار صورها مع رانبير كابور خارج مكتب المخرج لوف رانجان في مومباي قبل يومين،والتي أشعلت تكهنات بأنهما كانا يخططان للعمل سويًا في مشروع رانجان القادم.

فيديو: شاروخان مكرّماً في أستراليا



ويعتبر رانجان أحد المتهمين في حركة MeToo الهندية التي شكلت هزة في الهند في أكتوبر من العام الماضي بسبب اتهامات التحرش التي طالت عدداً من المشاهير .



وعبر معجبو ديبيكا عن استنكارهم لهذا الأمر، وسرعان ما دشنوا هاشتاج #NotMyDeepika على Twitter، تصدّر تراندات الموقع في الهند .



وعلى الرغم من أن قرار ديبيكا لا يزال غير واضح حول ما إذا كانتا قد وقعت فيلمًا مع رانجان أم لا، لكن إجابتها على سؤال في إحدى المقابلات يشير إلى أنها لم تفعل.

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وكان السؤال الذي وجّه لديبيكا عما إذا كانت ستعمل على مع شخص متهم بالتحرش الجنسي ، وكانت إجابتها على السؤال بالنفي، قائلة: “بالتأكيد لا”.



يذكر أن ديبيكا تحضر فيلمها الجديد Chhapaak مع المخرجة مجنا جولزار، والذي يتناول حياة فتاة هنديه تُدعى لاكشمي أغاروال ناجية من هجوم “بمادة كاوية”، ويشاركها بطولة الفيلم فيكرانت ماسي.



تم تصوير الفيلم على نطاق واسع في دلهي ومومباي ، ومن المقرر أن يعرض الفيلم على شاشات العرض في 10 كانون الثاني/يناير 2020 .