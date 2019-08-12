بعد أزمته الأخيرة بالأردن ومطالبته بدفع 44 ألف دولار.. شاهد كاظم الساهر يرد على طريقته الخاصة

نشر الفنان العراقي كاظم الساهر، اليوم الاحد ، صورا له مع أطفال مركز الحسين للسرطان في الأردن. تم إلتقاطها أمس السبت خلال زيارته للمركز.

ووفقا لموقع روسيا اليوم ، أجرى “القيصر” جولة في مختلف المرافق والأقسام وتعرف على أحدث التقنيات العالمية المتوفرة فيه، كما تخللت زيارته الاطمئنان على أحوال الأطفال ممن يتلقون العلاج في المركز.

وخلال جولته، أبدى الساهر إعجابه الشديد بالمستوى المتقدم للرعاية الشمولية التي يقدمها المركز للمرضى الأطفال والكبار من مختلف أنحاء الوطن العربي، مشيرا إلى اعتزازه بوجود مثل هذا الصرح الطبي الذي يعد مفخرة عربية حقيقية على كافة المستويات.

يذكر أن أزمة نشبت بين الفنان العراقي ونقابة الفنانين الأردنيين بعد أن وجهت له إنذارا عدليا قبل حفليه المزمع إقامتهما في عمان. ووفقا للإنذار فإن الساهر يمارس نشاطه في الأردن دون أخذ تصريح من نقابة الفنانين الأردنيين.

وطالبت النقابة “القيصر” بدفع مبلغ قدره 44 ألف دولار، عن 4 حفلات له في الأردن، بعد أن قدرت دخله من كل حفلة بـ 110 آلاف دولار.