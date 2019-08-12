- 1/2
- 2/2
رويترزالإثنين 2019/8/12 01:45 ص بتوقيت أبوظبي
من حفل كاظم الساهر في الأردن
احتشد الآلاف في مسرح مفتوح بعمان، لحضور حفل غنائي يحييه المطرب العراقي كاظم الساهر.
وابتهج الجمهور، من الأردنيين والعرب الذين حضروا الحفل، حيث اندمجوا مع غناء "القيصر"، ورقص أغلب الحضور على موسيقاه وغنائه.
وأقيم حفلان للساهر في العاصمة الأردنية عمّان، الخميس والجمعة، قبيل عيد الأضحى المبارك.
وأوضحت امرأة من الجمهور، تُدعَى شهد أبومعز، أنها كانت تحاول حضور حفل كاظم الساهر على مدى العامين الماضيين، وأخيراً تمكنت، الخميس، من السفر والقدوم من الكويت بغية حضور الحفل بالأردن.
وقال رجل من الحضور يُدعَى خضر طوطح، قبيل الحفل: "القيصر مطرب الجماهير ومن الجيل الجديد، لذلك الحفلة مميزة جداً، لأنه دائما مميز، ينتقي الكلمات انتقاءً.. صوته جميل ورائع وهو إنسان محترم.. لذلك أنا أحبه".
كانت هذه تفاصيل خبر الآلاف يحضرون حفل المطرب كاظم الساهر في الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.