الآلاف يحضرون حفل المطرب كاظم الساهر في الأردن

احتشد الآلاف في مسرح مفتوح بعمان، لحضور حفل غنائي يحييه المطرب العراقي كاظم الساهر.

وابتهج الجمهور، من الأردنيين والعرب الذين حضروا الحفل، حيث اندمجوا مع غناء "القيصر"، ورقص أغلب الحضور على موسيقاه وغنائه.

Advertisements

وأقيم حفلان للساهر في العاصمة الأردنية عمّان، الخميس والجمعة، قبيل عيد الأضحى المبارك.





وأوضحت امرأة من الجمهور، تُدعَى شهد أبومعز، أنها كانت تحاول حضور حفل كاظم الساهر على مدى العامين الماضيين، وأخيراً تمكنت، الخميس، من السفر والقدوم من الكويت بغية حضور الحفل بالأردن.

وقال رجل من الحضور يُدعَى خضر طوطح، قبيل الحفل: "القيصر مطرب الجماهير ومن الجيل الجديد، لذلك الحفلة مميزة جداً، لأنه دائما مميز، ينتقي الكلمات انتقاءً.. صوته جميل ورائع وهو إنسان محترم.. لذلك أنا أحبه".