شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأت البروفيسور لا تنتهى .. انتهاء تصوير الموسم الرابع من la Casa De Papel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا شك ان المسلسل الإسبانى الشهير la Casa De Papel نجح فى جذب شعبية كبيرة جداً من مختلف انحاء العالم، والصعود بالدراما الاسبانية للصراع على قمة الجوائز ومزاحمة عمالقة الدراما، فلم تنتهى مفاجأت المسلسل الشهير داخل الاحداث وخارجها.

وأعلن الممثل العالمى ألفارو مورتى صاحب شخصية البروفيسور فى الأحداث، عن الانتهاء من تصوير الموسم الرابع والجديد من السلسلة الشهيرة التى عرضت أخر حلقات الموسم الثالث منذ اسابيع قليلة، وحققت نجاحا كبيراً بعد تطور احداث المسلسل بشكل سريع.

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وجاء الموسم الثالث فى 8 حلقات، بسرد عودة العصابة مرة أخرى من أجل إعداد خطة جديدة لتهريب أحد أفرادها بعد القبض عليه من قبل قوات الأمن فى إحدى السواحل الإسبانية، بعد فرار العصابة الموسم الماضى بالأموال، بالإضافة إلى ظهور "برلين" مرة أخرى بعد اشتباه موته فى الموسم الأخير.

مسلسل La Casa De Papel من إعداد أليكس بينا، مقسم على موسمين، الموسم الأول تم عرضه محليًا لأول مرة فى 2 مايو 2017 على قناة أنتينا 3 الإسبانية، وانتهى فى 23 نوفمبر 2017، ثم حصلت شبكة أمريكية على حقوق بث الموسم الأول من السلسلة وقامت بعرضها عالميًا فى 20 ديسمبر 2017، على الرغم من أن الموسم تمت إعادة صياغته فى 13 حلقة بدلاً من العدد الأصلى الذى تضمن من تسع حلقات، وهو يعد من المسلسلات الأكثر مشاهدة، فضلا عن حصوله على تقييم 8.3 على موقع إنترنت موفى داتا بيزIMDB.