شكرا لقرائتكم خبر عن عجل يسحل شبيه نبيل الحلفاوى.. والفنان يعلق: "صحتى متستحملش" (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعى، فيديو تعرض شخص يشبه للفنان نبيل الحلفاوى لإصابات كثيرة أثناء محاولته السيطرة على "عجل" تمهيدا لذبحه فى أول أيام عيد الأضحى، بعد أن هاجمه "العجل" وطرحه أرضا مما أصاب شبيه الفنان بعدة إصابات فى الظههر والرأس. Advertisements وتفاجئ الفنان نبيل الحلفاوى بما يتداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعى متسائلين هل هو بالفعل أم لا، ليعلق الفنان من خلال تدوينة له قائلا: "ليس أنا الموجود بالفيديو، بس الأكيد أنه أصغر منى بعشر سنين على الأقل عشان يفكر يشارك فى حاجة زى دى".

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