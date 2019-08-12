شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حضور جماهيرى ضخم فى أولى ليالى مسرح مصر فى موسمه الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح مساء اليوم الأحد النجم أشرف عبدالباقي في حضور جماهيري كامل العدد، أولى ليالي عروض فرقته الشهيرة "مسرح مصر"، في موسمها السابع والأخير، والتي ستستمر حتى ديمسبر المقبل، وذلك على خشبة مسرح جراند نايل تاور بجاردن ستي.

واستطاع عبدالباقي ونجوم فرقته مسرح مصر بتحقيق نجاح جماهيري ضخم على مدار الست سنوات الماضية، وتقديم 120 مسرحية متنوعة مختلفة على مدار المواسم الستة المنقضية، وقرر مؤسس ونجوم الفرقة خوض الموسم السابع لهم والأخير فى نفس الوقت.

يذكر أن عروض "مسرح مصر" يتم تقديمها على خشبة مسرح جراند نايل تاور بجاردن سيتي، ويشارك فى بطولتها بجانب النجم أشرف عبدالباقي كلا من على ربيع ومحمد عبد الرحمن وحمدى الميرغنى ومصطفى خاطر ومحمد أسامة "أوس أوس" وكريم عفيفى ودينا محسن "ويزو" وإسراء عبد الفتاح وسارة درزاوى وإبرام سمير وحامد الشراب وبيشوى طاهر ومحمد توب ووائل العونى ومصطفى بسيط ومحمد أنور ومهندس ديكور محمود سامى وأزياء هالة الزهوى ومدير الفرقة حسن نجيب، والعروض من إخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيونى سعيد حامد.









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