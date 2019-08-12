شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يحيي حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى ثالث أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي الفنان حكيم حفلا غنائيا في 13 من أغسطس الجاري " ثالث أيام عيد الأضحى" في الساحل الشمالي ضمن حفلات الصيف هناك . ومن المنتظر أن يغني حكيم أشهر أغانية بالإضافة إلى آخر أغانية " متجمعين " الذى غناها في افتتاح بطوله كأس الامم الأفريقية. Advertisements أغنية "متجمعين "من كلمات محيى حوار وألحان شريف حمدان وتوزيع طارق عبد الجابر وقام بتسجيل الصوت والمكساج المهندس أمير محروس ومن إخراج المخرج ياسر سامى. وشارك حكيم في غناء "متجمعين"المطرب النيجيري فيمي كوتيه، الذي سبق له المشاركة بالغناء في حفل افتتاح كأس العالم 2010 بمدينة جوهانسبرج، ورشح لجائزة "جرامي" 4 مرات، كذلك المطربة الإيفوارية العالمية "دوبيه" الحائزة على جائزة "جرامي" عام 2004.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حكيم يحيي حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى ثالث أيام عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.