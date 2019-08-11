كاميرون دياز تستمتع بعطلة فريدة على متن يخت فاخر

متابعة بتجــــــــــرد: شوهدت النجمة الأمريكية المعتزلة، “كاميرون دياز”، أثناء استمتعها بعطلتها الصيفية برفقة زوجها، بعد أيام قليلة من اعترافها بأن زواجها منه، كان أفضل شيء حدث لها على الإطلاق.

وذكر تقرير نشره موقع “ديلي ميل”، أن “كاميرون دياز”، 46 عاما، كانت تقضي أوقاتا سعيدة على متن يخت فاخر، في سان تروبيه برفقة زوجها “بينجي مادن”، بعدما أعلنت اعتزالها الحياة الفنية في العام الماضي، وخروجها من عالم هوليوود بشكل فعلي عام 2014.

وفاجأت “كاميرون”، التي تزوجت في يناير 2015، كاميرات المصورين بابتسامة رائعة، أثناء استغراقها في السباحة بمياه المحيط، فيما كانت ترتدي “مايوه” بأكمام طويلة، من بيت أزياء “فلورال”.

في آخر لقاءاتها الصحفية، صرحت “كاميرون دياز”، خلال مقابلة مع مجلة InStyle”، بأنها لا تفتقد التمثيل، كما أنها سعيدة جدا في حياتها الأسرية، ورغم أن الزواج أمر صعب، فإن زواجها من “بينجي مادن”، كان أفضل شيء حدث في حياتها على الإطلاق.