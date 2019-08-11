العائلة الملكية البريطانية تقاضي مواقع تجارية بسبب ميغان ماركل

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت تقارير إعلامية، صادرة اليوم في المملكة المتحدة، عن توقعات بأن تقاضي العائلة المالكة البريطانية، بعض المواقع التجارية على الإنترنت، بسبب الاستخدام غير القانوني لاسم وصور دوقة ساسكس “ميغان ماركل”، في الترويج لبيع منتجاتها.

وذكر تقرير نشره موقع “ديلي ميل”، أن قصر باكنغهام قرر اتخاذ الإجراءات القانونية، ضد المواقع التي تستغل اسم “ميغان” وصورها في الترويج لبيع حبوب لفقدان الوزن، بعدما انتشر إعلان لبيع أقراص تسمى “كيتو” على أحد المواقع التجارية.

وطبقا للإعلانات التجارية، فإن الترويج يكون من خلال عرض المنتجات، التي من المفترض أن “ميغان” تمدحها، وهو الأمر الذي أدانته العائلة المالكة، ووصفته بأنه استخدام غير قانوني لإسم الدوقة، في إشارة إلى اتخاذ القرارات القضائية اللازمة، وذلك طبقا لصحيفة “صنداي ميرور”، أيضا.

ويقول أحدى الإعلانات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، على لسان ميغان ماركل: “لا أختلف عن أي نساء أخريات في العالم.. بعد الحمل فقد جسدي شكله، لكن مع استخدام (كيتو) عدت.. لا توجد امرأة تستحق أن تكون بعيدة عن المظهر المثالي”.

Advertisements

وفي الواقع استخدمت “ميغان” هذه العبارة في الترويج لكتاب الطبخ الخيري، الذي أطلقته العام الماضي، لدعم الأسر المتضررة من حريق برج غرينفيل، لكنها لم تشارك أبدا في الحديث عن أي منتج لفقدان الوزن، كما أنها لم تتحدث عن الأمر منذ انضمامها للعائلة الملكية البريطانية.

وتزعم إعلانات مزيفة أخرى، أن ميغان ماركل ناقشت السفر حول العالم لمدة 10 سنوات، من أجل الحصول على “المكونات العضوية وعلاجات فقدان الوزن”، وقالت مصادر ملكية إن قصر باكنغهام سيتبع مسار العمل المعتاد، لمعالجة الأمر.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية، التي يضطر فيها القصر الملكي لمواجهة المتصيدين عبر الإنترنت، من مستهدفي أفراد الأسرة الملكية.