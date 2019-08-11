نزال ملاكمة يجمع رونالدو ونيمار

متابعة بتجــــــــــرد: ظهر مهاجم يوفنتوس لكرة القدم كريستيانو رونالدو ونجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، في حلبة ملاكمة ولكن ليس لممارسة تلك الرياضة العنيفة بل للمشاركة في إعلان لإحدى شركات الاتصالات البرتغالية.

ووفقا لموقع “sportbible”، فإن الإعلان الذي جمع بين النجم البرتغالي بنظيره البرازيلي ظهر فيه رونالدو وكان غير متكافئا مع نيمار، ولكن بعد ثوان قليلة تحول النزال إلى فقرة كوميدية حيث رقص نيمار رقصة السامبا بدلا من ملاكمة خصمه ثم ضحك الاثنين معا.

وأوضح الموقع أن هذه ليست المرة الأولى التي يجتمع فيها نيمار مع رونالدو في إعلان للشركة نفسها، حيث ظهرا معًا في إعلان آخر وهما يلعبان تنس الطاولة ويتناولان الطعام.

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وفي الواقع، فإنه لا يمكن أن يجتمع رونالدو، مع نيمار في نزال ملاكمة لأن هناك اختلافا كبيرا في الوزن والحجم بينهما، حيث يبلغ طول كريستيانو 187 سنتيمترا ويزن 84 كيلوغراما، بينما يبلغ طول النجم البرازيلي 175 سنتيمترا ووزنه 68 كيلوغراما.

وكان آخر لقاء جمع بين النجمين هو لقاء ريال مدريد الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي، حيث تفوق رونالدو مع فريقه السابق على نيمار.