متابعة بتجــــــــــرد: يقضي الفنان التونسي ظافر العابدين عيد الأضحي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك لتصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد “العنكبوت”، الذي سيشارك في بطولته بجانب النجم المصري أحمد السقا.
وكشف أحد المصادر المقربة من أسرة الفيلم، أن مخرج العمل أحمد نادر جلال، تواصل مع ظافر العابدين وعقدا عدة جلسات عمل للاتفاق على الملامح النهائية للشخصية التي سيجسدها ضمن أحداث الفيلم.
وأشار المصدر، إلى أن المخرج و”ظافر” اتفقا على بدء تصوير مشاهد الأخير خلال أيام عيد الأضحى بعدد من شوارع القاهرة، وسيستغل أحمد نادر جلال عدم الزحام الذي تشهده شوارع القاهرة خلال فترة إجازة العيد، لتصوير عدد من المشاهد الخارجية.
ويخضع الفنان ظافر العابدين حاليًا لعدد من التمارين الرياضية الصعبة، وذلك استعدادًا للدور الذي سيجسده ضمن أحداث الفيلم.
ولفت المصدر، إلى أنه من المقرر الاستقرار على باقي أبطال العمل خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن تصوير الفيلم متواصل خلال شهر سبتمبر المقبل وسيطرح العام المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر لهذا السبب يقضي ظافر العابدين عيد الأضحى في القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.