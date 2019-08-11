لهذا السبب يقضي ظافر العابدين عيد الأضحى في القاهرة

متابعة بتجــــــــــرد: يقضي الفنان التونسي ظافر العابدين عيد الأضحي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك لتصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد “العنكبوت”، الذي سيشارك في بطولته بجانب النجم المصري أحمد السقا.

وكشف أحد المصادر المقربة من أسرة الفيلم، أن مخرج العمل أحمد نادر جلال، تواصل مع ظافر العابدين وعقدا عدة جلسات عمل للاتفاق على الملامح النهائية للشخصية التي سيجسدها ضمن أحداث الفيلم.

وأشار المصدر، إلى أن المخرج و”ظافر” اتفقا على بدء تصوير مشاهد الأخير خلال أيام عيد الأضحى بعدد من شوارع القاهرة، وسيستغل أحمد نادر جلال عدم الزحام الذي تشهده شوارع القاهرة خلال فترة إجازة العيد، لتصوير عدد من المشاهد الخارجية.

ويخضع الفنان ظافر العابدين حاليًا لعدد من التمارين الرياضية الصعبة، وذلك استعدادًا للدور الذي سيجسده ضمن أحداث الفيلم.

ولفت المصدر، إلى أنه من المقرر الاستقرار على باقي أبطال العمل خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن تصوير الفيلم متواصل خلال شهر سبتمبر المقبل وسيطرح العام المقبل.