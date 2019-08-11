بعد شهور من الزواج.. مايلي سايروس تنفصل عن ليام هيمسورث

متابعة بتجــــــــرد: انفصلت المغنية العالمية مايلي سايروس عن زوجها ليام هيمسورث، بعد أشهر من زواجهما وقصة حب استمرت لسنوات طويلة، بحسب ما أفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وتقول الصحيفة، إن “سايروس” قد انفصلت عن الممثل الأسترالي بعد أقل من عام من زواجهما في أواخر 2018، وقد ظهرت أنباء الانفصال بعد ساعات من مشاركتها صورة لها على “إنستقرام” التقطتها في عطلتها بإيطاليا بدون خاتم زواج.

وقالت مجلة “بيبول”، إن متحدث باسم الزوجين قد صرح أنهما قررا أن هذا الأفضل لهما للتركيز في عملهما خلال الفترة الراهنة، وأضاف أنهما سيواصلان العناية بحيواناتهما معًا.

وتزوجت “مايلي” من وليام، البالغ من العمر 29 عامًا ، في ديسمبر عام 2018، بعد علاقة حب استمرت 10 سنوات، منذ أن التقاها أثناء تصوير فيلم “The Last Song” عام 2009، ويأتي الانفصال بعد تصريحها أنها مرتبكة للغاية بالنسبة للشخص الذي تتزوجه.