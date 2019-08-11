محمد إمام لهذا الفنان: “كنت هتجبلي شلل نصفي”

متابعة بتجـــــــــــرد: شارك النجم محمد إمام جمهوره، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستقرام”، بصورة ظهر من خلالها وهو يؤدي أحد المشاهد الصعبة بفيلمه الجديد “لص بغداد”، وكان بجانبه الفنان أحمد العوضي.

وعلق “إمام” على الصورة وقال: “بقالي 3 أيام بصور في مشهد أكشن.. برغم التعب والإصابات لكنه من أكتر مشاهد الأكشن اللي استمتعت بيه وأنا بصوره.. كان معايا فريق كبير ومحترف عمل أقصى مجهود علشان يطلعوا مشهد متميز.. ده غير إنه أول تعاون مع زميلي المتألق أحمد العوضي اللي فوجئت باجتهاده الشديد اللي هيخليه نجم مصر قريب، وبروحه المقاتلة اللي كانت هتجبلي شلل نصفي، انتظرونا سوا في لص بغداد”.

ورد أحمد العوضي عليه قائلا: “حبيبي يا إيمو يا عالمي.. إن شاء الله تكسر الدنيا يابن الأصول”.

يذكر أن فيلم “لص بغداد” بطولة كل من فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، وأحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، في أول تعاون بينهما في السينما.