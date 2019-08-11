مدرب أستون فيلا يلوم تريزيجيه بعد الخسارة أمام توتنهام

أكد دين سميث المدير الفني لأستون فيلا أن لاعبه المصري محمود حسن "تريزيجيه" كان بإمكانه جعل الأمور لصالح فريقه وصعبة بصورة أكبر على توتنهام خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر أستون فيلا أمام توتنهام بنتيجة 1-3 مساء السبت في الجولة الأولى من البريمييرليج.

وشارك تريزيجيه في التشكيلة الأساسية للقاء وهو الظهور الرسمي الأول للاعب مع أستون فيلا منذ انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، علما أنه خرج بديلا بعد 59 دقيقة ليحل جوتا بدلا منه.

وقال سميث في تصريحات لموقع أستون فيلا: "الإيجابيات في اللقاء هي البداية التي حصلنا عليها والوصول إلى المناطق التي كنا قد حللناها واعتقدنا أن بإمكاننا إيذاء توتنهام".

Advertisements

وأضاف: "محمود تريزيجيه لعب في الخلف، مع وجود تعليمات هجومية له، لقد كان بإمكانه أن يجعل النتيجة 2-0 لصالحنا لو استغل الفرصة الخطيرة التي أتيحت له، وهو ما كان سيجعل المباراة صعبة على توتنهام".





وتابع: "في الشوط الثاني شعرت أننا متبعون وتراجعت لياقتنا البدنية، وكان لديهم كريستيان إريكسن الذي دخل من مقاعد البدلاء وهو لاعب يمكنه حل شفرة المباريات أمام أفضل الفرق في العالم وليس فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأكمل: "تعطينا تلك المباراة معيارا نطمح إليه الآن وسوف نقوم بتحليل كل ما حدث والنظر إلى قراراتي التي اتخذتها في اللقاء".

وأتم: "لقد أثبتنا من خلال مواجهة توتنهام أننا قادرون على المنافسة في هذا الدوري".

يذكر أن تريزيجيه انضم لصفوف أستون فيلا مقابل 8.75 مليون جنيه إسترليني قادما من قاسم باشا التركي.