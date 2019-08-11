جريزمان يستغل هدفه الأول لمصالحة جماهير برشلونة

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ديمة محمدالأحد 2019/8/11 01:41 م بتوقيت أبوظبي
جريزمان يسجل في نابولي
وجه الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة الإسباني رسالة حب لجماهير البارسا في أعقاب تسجيل هدفه الأول بقميص "البلوجرانا"، وهو ما يبدو أنه مصالحة من قبل اللاعب للجماهير، بعدما رفض الانتقال للنادي في الصيف الماضي.
وسجل جريزمان، فجر الأحد، الهدف الثاني في فوز البارسا 4-0 ودياً على نابولي الإيطالي، ليكون الأول له مع الفريق.
وقال جريزمان، في فيديو نشره الحساب الرسمي للبارسا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أهلاً أصدقائي، سعيد للغاية لتسجيل هدفي الأول بهذا القميص - مشيراً إلى شعار برشلونة".
وأضاف: "أتمنى أن يكون هذا بداية للعديد من الأهداف، عناق لكم جميعاً".
وانضم جريزمان إلى البارسا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 120 مليون يورو، في صفقة كانت قد تأجلت لمدة عام.
وأعلن جريزمان، في صيف العام الماضي عبر فيلم وثائقي، رفضه الانتقال إلى برشلونة، مفضلا الاستمرار حينها مع أتلتيكو مدريد.
هذا القرار أثار غضب جماهير البارسا التي عارض العديد منها تعاقد النادي الكتالوني مع النجم الفرنسي هذا الصيف، وهو ما يجعله يستغل أي فرصة لكسب تعاطفها.
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