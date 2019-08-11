شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد قماح يطرح "حج حجيجه بيت الله" بمناسبة عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب محمد قماح أغنية دينية جديدة بعنوان "حج حجيجه بيت الله"، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، على طريقة الهارموني، وهى رؤية موسيقى وألحان محمد قماح.

وطرح قماح مؤخرا ألبومه الجديد "ليالى زمان" والتى يضم الألبوم 8 أغنيات متنوعة بين جميع أنواع الموسيقى والتى ترضى جميع الأذواق والأعمار، حيث يحتوى الألبوم على العديد من المفاجآت التى حرص قماح على تواجدها فى الألبوم الجديد.

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يذكر آن آخر أعمال محمد قماح أغنية مساندة المنتخب القومى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية والتى تحمل اسم "شهر الصيام"، وهى من كلمات محمد الغوشى وألحان يوحنا وتوزيع بيشوى صفوت.