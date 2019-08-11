شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مرسى يخضع لعملية جراحية فى عينه بلندن ويعود للقاهرة خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود المنتج الكبير تامر مرسى رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية فى عينه بلندن، لإصابته بقطع فى شبكية العين اليسرى نتج عن إجهاد زائد بحسب تشخيص الطبيب المعالج.





وقد استغرق التحضير للعملية عدة أيام، وتم إجرائها صباح اليوم الأحد، وطمأنه الطبيب المعالج بنجاحها، ومن المقرر أن يقضى عدة أيام للاستجمام بعد العملية، والمتابعة مع الفريق الطبى الذى أجرى العملية.

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ومن المقرر أن يعود "مرسى" لاستكمال نشاطه بالقاهرة ومتابعة مجريات العمل داخل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خاصة وأن الفترة المقبلة ستشهد العديد من عمليات التطوير داخل المؤسسات الإعلامية المملوكة للشركة.

ويتمنى ”الخليج 365”، الشفاء العاجل للمنتج الكبير تامر مرسى.