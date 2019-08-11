محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشرت الفنانة سارة الدرزاوي، نجمة مسرح مصر، صورة لمسجدي الأقصى وقبة الصخرة، عبر حسابها على إنستجرام.
وعلقت على الصورة: "كل سنة وإنتم بخير، عيد سعيد عليكم وعلي أحبابكم، وافتكروا القدس وأهلها في دعائكم".
يذكر أن فريق مسرح مصر، بقيادة أشرف عبدالباقي، بدأ في عرض آخر مواسم "مسرح مصر".
كانت هذه تفاصيل خبر نجمة مسرح مصر تطلب الدعاء لأهل القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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