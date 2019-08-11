نجمة مسرح مصر تطلب الدعاء لأهل القدس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة سارة الدرزاوي، نجمة مسرح مصر، صورة لمسجدي الأقصى وقبة الصخرة، عبر حسابها على إنستجرام.

وعلقت على الصورة: "كل سنة وإنتم بخير، عيد سعيد عليكم وعلي أحبابكم، وافتكروا القدس وأهلها في دعائكم".

يذكر أن فريق مسرح مصر، بقيادة أشرف عبدالباقي، بدأ في عرض آخر مواسم "مسرح مصر".