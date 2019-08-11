محمد إمام مع "شنط السفر": "كان ناقص ناخد الكنبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر الفنان محمد إمام صورة له مع سيارته وهي مليئة بحقائب السفر، عبر حسابه على إنستجرام.

وعلق إمام على الصورة: "لما كنت بسافر زمان كنت باخد معايا شنطة فيها اي حاجة.. دلوقتي بقيت ماشاء الله بحمل شنط زي ما أكون بعزل، ده كان ناقص ناخد معانا الكنبة، على العموم كل سنة وإنتم طيبين جميعا، عيد سعيد على مصر و كل الوطن العربي".

يذكر أن محمد إمام منذ زواجه وإنجابه ابنته خديجة، وهو ينشر صورا لما حدث من تغيير في حياته.

وينشغل إمام حاليا بتصوير فيلمه الجديد "لص بغداد"، بطولة فتحي عبدالوهاب، محمد عبدالرحمن، ياسمين رئيس، أحمد العوضي، صلاح عبدالله، أحمد رزق، وآخرين، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.