كيف علق الحلفاوي وندى بسيوني على فوز الأهلي؟‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: تفاعل الفنانان نبيل الحلفاوي وندى بسيوني مع لقاء الأهلي وفريق اطلع بره، ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التي انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة. وكتبت ندى بسيوني: "دائما وأبدا رؤية الأهلي عيد، ومع أول أيام العيد رؤية الأهلي تزداد جمالا، أفريقيا يا أهلي". وعلق الفنان نبيل الحلفاوي: "أسوأ مستوى تمريرات لللأهلي شاهدته في الشوط الأول، مطلوب تدريب مكثف على دقة التمرير.. لعدم إهدار جهد الفريق،حسين الشحات نجم الشوط الأول يعيد لنا ذكريات بركات، حمدي فتحي مكسب مهم، أزارو عشمنا بالهدف والخلفية الرائعة.. لكن". وأضاف الحلفاوي: "ترحيب واجب بالفنان أحمد الشيخ".

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