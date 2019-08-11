تيم الحسن ووفاء الكيلاني: "عيدكم فرح وخير وبركة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشر الفنان السوري تيم حسن صورة تجمعه بزوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، عبر حسابه على إنستجرام. وكتب حسن تعليقا على الصورة: "عيدكم فرح وخير وبركة إن شاء الله، كل عام وأنتم بخير". يذكر أن تيم حسن يستعد لتصوير الجزء الرابع من مسلسله الهيبة، إذ عرض الجزء الثالث في رمضان الماضي. يذكر أن تيم حسن وووفاء الكيلاني تزوجا في شهر مايو عام 2017.

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