محمد محمود عبدالعزيز يستعين بوالده لتهنئة متابعيه بعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

استعان الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز بتغريدة لوالده نشرها في عيد الأضحى 2016، لتهنئة جمهوره بحلول العيد.

ونشر محمد محمود عبد العزيز، تغريدة كتبها والده، عبر حسابه على تويتر: "كل سنة ومصر والأمة العربية كلها بألف صحة وسلامة وخير وأمان، ويديم علينا الأخوة ويعم السلام علينا جميعا، عيد أضحى سعيد".

وعلق محمد محمود عبدالعزيز: "قلت أعيد على حضراتكم أنا وأبويا، كل سنة وحضراتكم جميعا بألف خير، (أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا)".

يذكر أن الفنان محمود عبدالعزيز توفي في 12 نوفمبر 2016، بعد صراع مع المرض، وكان قد دشن قبل وفاته بأشهر قليلة حسابا له على موقع تويتر، خلال تصوير آخر أعماله مسلسل رأس الغول.