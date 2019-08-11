"إنت بقيت أم وأب وأهم حاجة الولاد".. كيف تفاعل نجوم الفن مع رسالة السعدني لطليقته الراحلة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تفاعل العشرات من نجوم الفن والرياضة والإعلام مع ما كتبه الفنان أحمد السعدني، عن طليقته وأم اولاده أمل سليمان بعد وفاتها المفاجئة.

وكتب محمد إمام: "ربنا يصبرك يا حبيبي .. كلنا حاسين وجعك .. احنا معاك و جنبك لحد ماتشوف ولادك احسن ناس في الدنيا .. الله يرحمها".

فيما علقت الفنانة السورية كندة علوش: "الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة ويصبرك على فراقها ويقويك عشان تكون قد المسؤولية.. ربنا مش حيسيبك إن شاء لله عشان أنت من أطيب الناس".

وكتبت روجينا: "لله الامر من قبل ومن بعد، انت فى ابتلاء شديد وربنا مابيبتلش غير اللى بيحبهم وفاكرهم واول درجه فى رفع الابتلاء الرضا والصبر وانك تقول الحمد لله، اهم حاجه دلوقتى ولاد امل انت بقيت اب وام كل ماهيكونوا سعدا ومبسوطين ونجاحين كل ماهى هتبقى سعيدة ومطمنة عليهم ربنا يرحمها ويغفرلها ويجعل مثواها الجنة ويحفظ ولادكم".

فيما قالت الفنانة رندا البحيري: "كلامك وجعني اوي ربنا يصبرك يا احمد يارب"، وهو نفس ما قالته الفنانة منة فضالي: "كامك يوجع يا احمد ربنا يصبرك".

فيما كتبت الفنانة ريهام البارودي: "الله يرحمها ويغفرلها وينور قبرها ويجعل مثواها الجنة، ربنا يقويك ويصبر قلبك يا أحمد ويقدرك قادر ياكريم علي المشوار البقاء لله وحده، ربنا يصبر قلوبكم".

وعلقت الفنانة السورية أصالة: "حبيبي أحمد، الله يرحمها ويعوّضها الجنّة، ويصبّر قلبك، تعبيرك مؤثّر وكلامك كلّه إنسانيّة وطيبة، قلبي عندك والله يحفظك لولادك ويحفظهم".

وكتبت الفنانة شيري عادل: "الله يرحمها و يصبركم يا رب"، وكتب محمد عبدالرحمن: "ربنا يصبرك يا حبيبي ويرحمها ويدخلها الفردوس الاعلي يارب العالمين".

وعلقت الفنانة إيمي سالم: "مرواح أمل كان صدمة لينا كلنا حبيبي ... يا بال انت.... خليك فاكر انها يوم ما حبت، حبيتك انت....عشان انت راجل حنين و طيب ... و الاهم احن و اطيب اب في الدنيا.... و ان شاء الله ربنا حيديك قوة اللي تخلي ولادكم احسن ولاد باريين بيك و داعيين ليها ... و هي عند اللي احسن من الكل ... ربنا يرحمها و يعاملها بما هو اهله ... و كلنا جنبك و رينا ان شاء الله حيعينك".

وكتب الفنان حمدي الميرغني: "ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويرزقك الصبر وان شاءالله تعوضها كل خير بتربيتك لاولادكم وربنا يقدرك ان شاء الله".

وعلق الفنان أشرف زكي: "ربنا يرحمها ويقدرك ع المشوار"، فيما كتبت دينا فؤاد: "ربنا يصبرك يارب"، وكتب أمير شاهين: "ربنا يصبرك حبيبي".

وكتب الفنان سامح حسين: "ربنا يرحمها ويصبركم ويحفظ الأولاد يااااااارب ياحبيبى"، فيما علقت الفنانة دنيا سمير غانم: "ربنا يرحمها ويصبرك يا أحمد و يخليلك أولادك يا رب، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وعلق الفنان أحمد زاهر: "ربنا يرحمها ويغفرلها في الجنه إن شاء الله وانت ربنا يصبرك و يقدرك علي شيل المسئوليه وهاتشيلها بإذن الله ربنا معاك و احنا كلنا معاك يا صاحبي".



فيما كتبت المطربة بوسي: "الله يرحمها ويجعل مثواها الجنه ان شاء الله وربنا يصبرك ويصبر ولادك علي فورقها هي في مكان احسن بكتير ادعيلها".

وعلق الفنان سليمان عيد: "ربنا يصبرك يا احمد هيا دلوقتي فى دار الحق والدعوه باستمرار ليها واهتمامك بالأولاد اكتر حاجه تسعدها ربنا يرحمها".

وكتب الفنان مصطفى خاطر: "ربنا يعينك ويصبرك"، فيما كتبت الفنانة السورية سارة نخلة: "يا وجع القلب، ربنا يرحمها وينعمها ويبارك في صحتك وعمرك وتربي عيالك احسن تربية".

فيما قالت الفنانة ناهد السباعي: "حبيبتي ربنا يرحمها كانت قمر وعلطول بشوشه وبتضحك دايما"، وكتبت الفنانة غادل عادل: "ربنا يصبركم البقاء لله في الجنه ان شاء الله شد حيلك حبيبي".

وكتب هيدي كرم: "البقيه في حياتك يا حبيبي وربنا يصبرك ويقويك ويخليك لولادكم وتكون نعمه الأب اللي هي تفتخر بيه و كانت تتمناه".

Advertisements

وقال أحمد فلوكس: "البقاء لله يا أحمد شد حيلك و ربنا يصبرك و يعينك يا حبيبي"، وكتبت الفنانة هبة مجدي: "في الجنة يارب قلبي وجعني قوي .. ربنا يصبرك و يحفظ ولادك و يبقو احسن ناس".

وعلقت الفنانة رانيا يوسف: "ربنا يصبرك يا حبيبي،. وربنا يرحمها وفي مكان احسن دلوقتي"، فيما كتبت روتانا، ابنة غادة عبدالرازق: "ربنا يرحمها ويصبرك".

وكتبت هنادي مهنى: "ربنا يرحمها ويصبرك ويجعل مثواها الجنة يا رب"، وقال الفنان خالد سليم: "البقاء لله حبيبي .. ربنا يصبر قلبك و كل قلوب حبايبك و حبايبها... و أنت قدها يا حبيبي و قدوووود .. و ان شاءالله ربنا يكرمك و يقدّرك".

وكتبت المطربة ياسمين نيازي: "ربنا يرحمها برحمته ويصبر قلبك ويقدرك علي مسئولية ولادك وتفرح بيهم لله الامر من قبل ومن بعد"، وقالت هدى المفتي: "ربنا يصبرك البقاء لله".

وقالت الفنانة هند عبدالحليم: "ربنا يرحمها و يدخلها فسيح جناته و يصبرك يا رب و يصبر اولادكوا".

وكتبت الإعلامية سمر يسري: "البقاء لله يا احمد الله يرحمها و يجعل مثواها الجنه ان شاء الله و يصبر قلبك".

فيما قالت المخرجة بتول عرفة: "الله يرحمها ويغفر لها ماتت فى يوم مفترج و كله كان حواليها بيحبها وموجوع عليها، وصدقنى هى حاسه بك وبحبك وإن شاء الله تفرحها بتربيتك لأولادكم"، وكتب المخرج رامي إمام: "ربنا يرحمها يا سعدني و يصبرك و يخليك لولادك".

وكتبت الفنانة هند صبري: "ربنا يرحمها و يصبر قلبك و قلب وزادكم يا أحمد.. و هي حتفضل معاكم و جوه قلبك و قلب أولادها طول العمر.. البقاء و الدوام لله".

فيما قالت الفنانة عبير صبري: "ربنا يقويك ويصبرك علي الصدمه الكبيره دي ويقدرك تخلي اولادكم احسن ناس وتعوضهم فراقها ويدخلها الجنه يارب ربنا يصبركم يارب".

وعلقت الفنانة مايان السيد: "ربنا يرحمها و يصبرك في الجنة ان شاء الله"، وكتبت نرمين ماهر: "الله يرحمها ويحسن إليها ويصبركم على فراقها".

وكتبت ميار الغيطي: "ربنا يرحمها و يجعل مثواها الجنة و يخليك لولادك و يصبرك و يصبر أهلها ، البقاء لله يا احمد"، وكتبت الإذاعية مي حلمي: "ربنا يرحمها ويغفرلها كلامك يوجع ويصحي اي حد".

وقالت علا الفارس: "الله يرحمها ويصبرك ... درس عظيم فعلا"، وكتب رامز أمير: "ربنا يصبرك و يقويك يا احمد".

وكتبت نجلاء بدر: "ربنا يصبرك و يقويك و يغفر لنا جميعا و يرحمها و يرحم عباده"، وكتبت ديانا حداد: "الله يرحمها ويصبرك ويصبر ولادك".

فيما قالت الفنانة نسرين طافش: "البقاء لله .. السلام لروحها و الله يصبرك"، وكتبت المطربة شذى: "الله يرحمها يا احمد اكيد هيا في مكان احسن و ان شاء الله تكون اب و ام لأولادكوا و اكيد هيا مش زعلانه منك و مسمحاك انت قلبك طيب و احساسك اكيد واصلها هيا مشيت من الدنيا بس هيفضلوا اولادها و دعاءهم ليها رابط ليها مع الدنيا ربنا يقدرك و تخليهم احسن رجاله في العالم و تخليها دايما واصلها احسن اخبار عنهم ربنا يرحمها و يصبركوا يا رب".

فيما كتب أحمد خالد صالح: "ربنا يغفرلها و يرحمها و ينزل السكينة و الرضا و الصبر علي قلبك و ان شاء الله يعينك علي الحمل و المسؤولية".

وكان الفنان أحمد السعدني قد كشف تفاصيل لأول مرة عن علاقته بطليقته الراحلة وأول لقاء جمعهما حتى آخر ساعة بينهما وقبيل رحيلها إثر أزمة قلبية، يوم الجمعة.

وشُيعت جنازة أمل سليمان، طليقة الفنان أحمد السعدني، وأم ابنيه "عبدالله وياسين"، ظهر أمس السبت، من مسجد سعاد كفافي بمدينة السادس من أكتوبر، عقب أداء صلاة الجنازة عليها، فيما تلقى السعدني وأسرتها العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، مساء أمس.

اقرأ ايضا:

خاص| وفاة طليقة الفنان أحمد السعدني وأم أولاده