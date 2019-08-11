أحمد العوضي عن "لص بغداد": "أنا ومحمد إمام كسرنا اللوكيشن على بعض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

وجه الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه على إنستجرام رسالة للفنان محمد إمام، بعد أن جمعها تصوير فيلم "لص بغداد".

وكتب العوضي: "أنا أول مرة اشتغل مع محمد إمام، ومتقابلناش قبل كده إلا مرة واحدة، بس الصراحة أنا مبسوط جدا إني اتعرفت عليك علي المستوى الشخصي وإني اشتغلت معاك، من أنضف الناس اللي ممكن البني آدم يقابلهم، الراجل عنده سلام نفسي صعب تلاقيه عند حد واجتهاد غير طبيعي في الشغل، وحريص إن كل الناس اللي معاه يبقوا كويسين، استنو فيلم لص بغداد واستنو مشاهد اكشن هتعجبكم إن شاء الله، لازم تعجبكم احنا كسرنا اللوكيشن علي بعض، بحبك يا إيمو يا ابن الأصول".

كان الفنان محمد إمام قد كشف عن كواليس تصوير أصعب مشهد أكشن ضمن أحداث فيلمه الجديد "لص بغداد".

Advertisements

ونشر إمام صورة من كواليس الفيلم جمعته بالفنان أحمد العوضي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق إمام على الصورة قائلا: "بقالي ٣ أيام بصور في مشهد أكشن وبرغم التعب والإصابات لكنه من أكتر مشاهد الأكشن اللي استمتعت بيه وأنا بصوره".

فيلم "لص بغداد"، بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، محمد عبدالرحمن، ياسمين رئيس، صلاح عبدالله، أحمد رزق، وآخرين، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.