بعد أزمة عرض "خيال مآتة".. دليلك لمشاهدة الفيلم اليوم في دور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

حالة من التخبط شهدها عرض فيلم "خيال مآتة" للفنان أحمد حلمي، من إنتاج وليد صبري.

ورغم أن منة شلبي أعلنت عبر حسابها على إنستجرام، يوم الثلاثاء الماضي، أن الفيلم سيبدأ عرضه في دور العرض بدءا من يوم الخميس 8 أغسطس، فإن ذلك لم يحدث.

وفي يوم الجمعة 9 أغسطس، كنت حلمي عبر حسابه على إنستجرام، إن الفيلن في السينما بعد ساعات معدودة، لكن ذلك ما يحدث أيضا.

الكثير من الجمهور ذهب إلى السينمات يوم الخميس والجمعة والسبت أيضا لحضور الفيلم، لكنهم لم يجدوا الفيلم في دور العرض، وكانت الإجابات من موظفي شباك التذاكر في السينمات مختلفة، بين إن الفيلم سيعرض بعد العيد، والفيلم سيعرض أول يوم العيد في السادسة مساءً، ولا نملك معلومة محددة، أو شريط الفيلم لم يصل لنا من الموزع.

وعلى الرغم من ذلك فإن إفيش الفيلم موجود في سينمات كثيرة، لكنها لا تعرضها.

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وتوقع الجميع بعد كل هذا التأخير أن الفيلم سيبدأ عرضه في حفلات العاشرة صباح أول يوم العيد، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

"الخليج 365" حاول التواصل مع الشركة المسؤولة عن توزيع الفيلم، لكنه لم يتمكن ذلك.

من خلال موقع السينما، المسؤول عن أرشفة الأعمال السينمائية، وكذلك حجز الأفلام الموجودة في دور العرض، فإن الفيلم سيعرض اليوم في 4 سينمات فقط.

هذه السينمات هي "صن سيتي بداية من حفلة 10 إلا ربع مساء، وسينما أمريكانا بلاز بداية من حفلة 10 وربع مساءً، وسينما بوينت 90 بداية من حفل 8 إلا ربع مساءً، وسينما صن سيتي vip بداية من 10 إلا ربع مساءً".

ويبدأ عرض الفيلم بشكل طبيعي في باقي دور العرض بداية من غدٍ في حوالي 55 دور عرض، من بينهما سينمات وسط البلد والمولات الكبرى والسويس والجونة والإسكندرية.