أبوالفنون بكامل طاقته.. و«الفخرانى» و«هنيدى» نجما المسرح الخاص

أكد الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح أن البيت الفنى ينير مسارحه بـ١٢ عرضاً مسرحياً خلال أيام عيد الأضحى ما بين عروض جديدة وعروض مستمرة لنجاحها الجماهيرى، حيث تقدم العروض بثلاث محافظات هى القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر، فى إطار خطة البيت الفنى للمسرح للوصول إلى المحافظات فى مواسم الأعياد لتصل عروض البيت الفنى للمسرح لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

ابتداء من اليوم الاثنين ثانى أيام عيد الأضحى المبارك تعمل مسارح الدولة بكامل طاقتها، فتستمر فرقة المسرح القومى فى تقديم عرضها الجديد «المتفائل» فى تمام الساعة التاسعة مساء على المسرح القومى بالعتبة، العرض عن رواية كانديد لفولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام، من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، والعديد من نجوم فرقة المسرح القومى، بينما تقدم فرقة مسرح الغد فى تمام التاسعة مساء على مسرح الغد بالعجوزة عرض «الحادثة» من تأليف لينين الرملى، إخراج عمرو حسان، بطولة ميدو عبدالقادر، شيماء عبدالناصر، ونيجار، وفتحى الجارحى.

وتقدم فرقة مسرح الطليعة عرضين على قاعتيها بمسرح الطليعة بالعتبة، حيث تقدم على قاعة «زكى طليمات» عرض «يوم أن قتلوا الغناء» فى تمام الساعة السادسة مساء ثانى وثالث ورابع أيام العيد، العرض من تأليف محمود جمال حدينى، وإخراج تامر كرم، بطولة ياسر صادق، شادى سرور، طه خليفة، ومن ألحان فؤاد، بينما تشهد قاعة «صلاح عبدالصبور» فى تمام السابعة مساء عرض «نوح الحمام» من تأليف وإخراج أكرم مصطفى، بطولة سوين ربيع، حاتم عزت، نشوى حسن، أحمد مجدى ابتداء من خامس أيام العيد.

أما فرقة مسرح الشباب فتقدم عرضين من إنتاجها، حيث تقدم على المسرح

العائم الصغير بالمنيل فى تمام السابعة مساء عرض «بيت الأشباح» من تأليف وإخراج محمود جمال حدينى، وبطولة خريجى الدفعة الأولى من ورشة ابدأ حلمك، وعلى مسرح ملك برمسيس تقدم عرض «مترو» فى تمام الثامنة مساء، من تأليف محمد فضل، وإخراج عادل رأفت، ومن بطولة أحمد عثمان، شريهان قطب، خالد شرشابى، أحمد عمار.

وللأطفال تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرض «رحلة الزمن الجميل» فى تمام السابعة مساء على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، العرض تأليف وأشعار يحيى زكريا، فكرة وإخراج محمد نور، أما فرقة المسرح القومى للأطفال فتقدم على مسرح ميامى عرض «زهرة اللوتس» فى تمام السابعة مساء، العرض من تأليف طارق مرسى، وإخراج محمد حجاج، بطولة سيد جبر، هدى هانى، حمدى العربى، فادى خفاجة.

وتشارك فرقة مسرح الشمس لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة بموسم عيد الأضحى المبارك بعرضين على مسرحين مختلفين لأول مرة، حيث تقدم عرض «ست الدنيا» على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر فى تمام الساعة الرابعة عصراً، العرض من تأليف وأشعار بلال إمام، إخراج ميدو آدم، بطولة أحمد الدسوقى، محمود سعيد، هيثم حسن، مريم نصر، بينما تقدم عرض «أوبرا بنت عربى» على مسرح السلام فى تمام التاسعة مساء، العرض من تأليف ياسمين فرج، إخراج هشام على، بطولة علاء قوقة، ماهر محمود، نهاد فتحى، محمد السعداوى، هانى عبدالحى.

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أما بمحافظة الإسكندرية ومن ثانى أيام عيد الأضحى المبارك تفتتح فرقة مسرح

الإسكندرية على مسرح بيرم التونسى بالشاطبى عرض ميمى ومامى «حكايات السندباد» تأليف وألحان محمد مصطفى، إخراج أحمد السيد، بطولة هيثم محمد، وفاء قمر، ياسمين سعيد، محمد بريقع، وذلك فى تمام السادسة مساء.

وبمحافظة البحر الأحمر وابتداء من وقفة عرفات وطوال أيام عيد الأضحى المبارك تقدم فرقة المسرح الحديث العرض المسرحى «ولاد البلد» بممشى النصر بالغردقة فى تمام التاسعة مساء، وذلك ضمن خطة تجوال عروض البيت الفنى بالمحافظات التى تنظمها شعبة مسرح التجوال والمواجهة التابعة لفرقة المسرح الحديث، العرض من تأليف مصطفى سليم، وإخراج محمد الشرقاوى، ومن بطولة محمد زيدان، محمد أباصيرى، وائل مصطفى، عادل يوسف.

وعلى صعيد آخر يشهد المسرح الخاص نشاطاً مكثفاً، أيام عيد الأضحى المبارك بعروض مسرحية حققت نجاحاً كبيراً، وكان لها مردود جماهيرى فى مصر والوطن العربى، وأثبتت مسرحية الملك «لير» للنجم الكبير يحيى الفخرانى أن الجمهور متعطش للفن الراقى، والدليل تدفق الجمهور على مشاهدتها، لتكون فى أولى عروضها «كاملة العدد»، ويغيب عنها أحد أبطالها الفنان الراحل «فاروق الفيشاوى» الذى وافته المنية بعد صراع مع المرض، وكان فريق «لير»، بمثابة القوة الذاتية التى أعطت «الفيشاوى» قدرة على الوقوف على المسرح رغم مرضه، وبعد وفاته قرر المخرج مجدى هوارى المشرف على العمل الاستعانة بالفنان أحمد فؤاد سليم، ليجسد دور «جلويتر» بديلاً دائماً للراحل «الفيشاوى» ويقوم الفنان أيمن الشيوى بدور أحمد فؤاد سليم.

كما تعرض مسرحية «3 أيام فى الساحل» للفنان محمد هنيدى بعد غياب 13 عاماً عند المسرح، ويبدأ بروفات بمدينة 6 أكتوبر، وينضم للمسرحية بعد أداء مناسك الحج «بيومى فؤاد» وأحمد فتحى، بطولة مها أبوعوف، ندا موسى، سامية الطرابلسى أحمد الحلوانى، محمد ثروت، إخراج مجدى الهوارى وتأليف حاتم حسين.

وأكد محمد هنيدى فى تصريحاته، أن المسرح الخاص بدأ ينتعش ويعود بقوة، ومجدى الهوارى شجعنى للعودة لخشبة المسرح التى اشتقت للوقوف عليها، فمنذ 15 عاما لم أقدم عملاً مسرحياً، و3 أيام فى الساحل تفتح شهيتى للمسرح، وبداية للانطلاق لأعمال أخرى وأجسد خلال الأحداث شخصية رئيس عصابة يتعرض لكثير من المواقف الكوميدية خلال العرض.