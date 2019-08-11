ظهورى فى «خيال مآتة» و«ولاد رزق» صدفة.. والتليفزيون وحشنى

أعشق البطولة الجماعية.. ولا يستطيع نجم على جنى الإيرادات بمفرده

غبت عن الدراما رغماً عنى.. ولن أعود إلا بعمل محترم

النجم خالد الصاوى يعرف تماماً كيف يختار أدواره، فنان بمعنى الكلمة، أصبحت له بصمة واضحة فى دفتر الفن، تتنوع أدواره فى كل عمل يقدمه يكتسب الحب والرضا وثقة الجمهور، فهو يعيش فى جلباب الشخصية، ثم يخرج منها بسهولة عندما يتقمّص شخصية أخرى جديدة.

يؤمن بأهمية المسرح ودوره الفعّال، فى معالجة القضايا الاجتماعية، لافتاً إلى أن مقولة: «أعطنى مسرحاً، أعطِك شعباً» هى من المقولات القديمة المتجددة التى تؤكد دور المسرح فى طرح العديد من المشاكل الاجتماعية السائدة لتسليط الضوء على سبل معالجتها بطريقة السهل الممتنع، كما ان اختياراته فى أدواره السينمائية والدرامية تحمل فى طياتها دائماً تعابير ومعانى سياسية واجتماعية. فى موسم عيد الأضحى يعيش الصاوى حالة نجاح كبيرة حيث يعرض له فيلما «خيال مآتة» و«ولاد رزق 2» وينتظر بعد العيد عرض فيلم «الجوكر»، حاورنا فقال:

تشارك فى موسم عيد الأضحى بفيلمين «خيال مآتة» و«ولاد رزق2».. هل هذا مقصود أم صدفة؟

<< الصدفة وحدها هى من سمحت بطرح أغلب الأفلام فى موسم واحد، حيث انتهينا من تصوير «خيال مآتة»، و«ولاد رزق٢»، فى توقيت واحد، وقرروا عرضهما، وأنا سعيد بهذه الصدفة لأننى غبت عن الدراما التليفزيونية 3 سنوات، وبالتالى عرض هذه الأفلام تعويض لى، وأفلامى فى هذا الموسم مختلفة فى تناولها، حيث تتنوع بين السسبنس والأكشن والكوميديا، فأنا أحب التنوع بشكل عام، وفيلم «الجوكر» تأجل شهراً تقريباً، ومن المقرر أن يتم طرحه بعد انتهاء مونتاجه نهائياً.

< وكيف كانت الكواليس؟

<< سعيد جداً للرواج السينمائى بأن أشارك فى أكثر من عمل بشخصيات مختلفة، وأنافس نفسى، كواليس «خيال مآتة» كانت وكأننا نجلس فى منزلنا، أحمد حلمى صديقى على المستوى الشخصى وتشاركنا معا فى العديد من الأعمال الفنية، والفيلم نفسه مفاجأة كبيره لجمهور حلمى، فهو يحمل كوميديا راقية جدا، وأتمنى ان ينال اعجاب الجمهور، اما العمل فى ولاد رزق 2 فلم تتسن لى فرصة لكى تجمعنى بفريق العمل جلسات، خاصة أننا جميعا نصور أكثر من عمل فى توقيت واحد فلم تجمعنا كواليس خارج التصوير كثيرة بحكم ضيق الوقت، لكننا فى الأساس أصدقاء وتجمعنا علاقات طيبة، أما تامر حسنى فسافرنا معا للتصوير فى لبنان، وهو التعاون الأول بيننا واعتبره مفاجأة فهو كوميديان على المستوى الشخصى وشخصية جميلة.

< ما الفيلم الذى تتوقع أن يحقق إيرادات؟

<< فى الأساس لا أختار المشاركة فى أعمالى على أساس توقع الايرادات، هناك أفلام كثيرة اعتبرها أهم أفلام شاركت فيها ولم تحقق أعلى ايرادات، لا بد من التركيز فى اختيار الأعمال

المناسبة، بصرف النظر عن توقع الإيرادات الممكنة.

< حقق «ولاد رزق» فى الجزء الأول نجاحاً باهراً، فى رأيك ما الجديد الذى يقدم فى الجزء الثانى؟

<< لم أشارك فى الجزء الأول، لكننى شاهدته وأعجبنى كثيراً، الفيلم يحمل موضوعاً اجتماعياً فى إطار من الاكشن والسسبنس، وسعيد بمشاركتى فى الجزء الثانى الذى يحمل عودة أسود الأرض، ويعجبنى فيه السيناريو المكتوب بشكل مميز، بالإضافة إلى ان دورى فيه مختلف، حيث أجسد دور دبلوماسى غير مصرى يتورط مع «ولاد رزق»، ولكن بمرور الوقت تتغير حياته بسببهم، ويكشف الفيلم عن تفاصيل كثيرة بينهم.

< هل تأجيل طرح فيلم الجوكر سيؤثر عليه سلبا؟

<< على العكس فى رأيى انه فى مصلحته، الفيلم بذلنا فيه مجهوداً ضخماً خلال التصوير، وتغير اسمه أكثر من مرة من كل سنة وانت طيب، إلى الفلوس وآخرها الجوكر، وحتى اللحظات الأخيرة لم نكن استقررنا على اسم الفيلم، بالإضافة إلى ان الخريطة السينمائية تغيرت تماماً، ولم تعد مواسم العيد هى الوحيدة التى تجمع ايرادات بل على العكس الفيلم الجيد يحقق نجاحاً فى أى توقيت، وموسم الصيف طويل، واعتقد ان الفيلم بالمجهود المبذول فيه سيحقق نجاحاً كبيراً فى توقيت عرضه، خاصة أن موضوعه اجتماعى للغاية، رسالته اننا دائماً نرى أشخاصاً تفعل أشياء بسيطة فى أماكن معينة لكنها تحقق نجاحاً، وبالتالى الفيلم يبعث برسالة بأن الإصرار يجعلنا نفعل كل شىء.

< وماذا عن فيلم «الفيل الأزرق 2»؟

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<< العمل حقق نجاحاً كبيراً فى جزئه الأول لكن التفاصيل مختلفة وطبيعة الدور مختلفة فى الجزء الثانى، والشخصية التى أقدمها انتهت فى الجزء الأول وأظهر ضيف شرف فى الجزء التانى، وأنا سعدت كثيراً بالعمل مع المخرج مروان حامد والكاتب الكبير أحمد مراد فهما أقرب الناس لقلبى، وأدعو الجمهور للذهاب ومشاهدة الفيلم والاستمتاع به، لأننى أحب هؤلاء الناس وأعمل معهم، ومقتنع ومؤمن جدا بما يقدمونه، وأعتبر نفسى من فريق الفيلم، وأتمنى النجاح لـ«الفيل الأزرق ٢».

< رمضان ٢٠٢٠ هل ستكون موجوداً على الساحة الفنية؟

<< أتمنى ذلك وأتمنى المشاركة فى رمضان ٢٠٢٠، غبت 3 سنوات غصباً عنى، إحداها بسبب خلافاتى مع أحد المخرجين ومنتج، وأخرى بسبب أزمة عاش فيها الفنانون جميعا، وكل شىء نصيب، المهم ان أعود بعمل محترم يضيف لى ولأعمالى الفنية.

< أغلب أعمالك الفنية تعتمد

على البطولة الجماعية لماذا؟

<< العمل الفنى بشكل عام هو عمل جماعى وليس عملاً فردياً، ومن يتخيل ان اسمه يجنى ايرادات وحده، فهذا خاطئ، ما يهمنى أن أقدم عملاً مصبوغاً ببصمة خالد الصاوى وأكون رأس الحربة فى المسلسل، هذا ما يشغلنى فى رسالتى الفنية.

< أغلب الأعمال التليفزيونية تعتمد بشكل كبير على الاقتباس الآن، كيف ترى ذلك؟

<< أنا من الشخصيات التى تهاجم اننا طيلة الوقت نحاول الاقتباس من الخارج، دائماً نسير وراء الأجنبى، وهذا خطأ، التأليف والإخراج جانبان أقول اننا لا بد أن نحسن منهما حتى نساير التطور ومواكبة العصر، نحن مجتمع فنى قام على نجوم فى التأليف والإخراج، أسامة أنور عكاشة وإسماعيل عبدالحافظ ووحيد حامد وعاطف الطيب هذه مصر وروادها الفنانون، ولذلك فنحن فى حاجة للنظر إلى الأجيال المقبلة على مستوى التمثيل وغيره، كما نركز على الإخراج والتأليف بشكل أكبر وشكل مكثف.

< وماذا عن فيلم الفارس متى سيعرض؟

<< فيلم «الفارس» بنكهة عربية شرقية يدور فى فترة زمنية فى العصور الوسطى، ولكن به لمسات فنية تجعله مثل رقصة سامية جمال على السلالم فى أمير الانتقام، والفيلم ليس شبيهاً بأمير الانتقام، ولكنه قريب من سرد التاريخ، ونعود بهذا الفيلم للوراء فى فترة ما قبل التاريخ، لكى نأخذ من عبق التاريخ الكثير والكثير، فيلم الفارس بطولة كريم عبدالعزيز، نيللى كريم، أنوشكا، ومن إخراج محمد سامى، وإنتاج محمد السبكى.

< هناك عودة للأفلام التى تحكى أيام زمان مثل الكنز والممر؟

<< المخرجون يفضلون تلك النوعية من الأعمال لأنها تحتوى على صورة جميلة من حيث الشكل والديكور والملابس وكل شىء، مثل عصور المماليك والفاطميين، وأعتقد أن الجمهور يفضل تلك الأعمال، لأننا أصبح لدينا حنين لرؤية تاريخنا بسبب حرماننا من التواصل معه، وأتمنى أن نعود لقديمنا، لأن من كثرة ما تم حرماننا من تاريخنا نتمنى أن نعيشه، ولكن تلك النوعية من الأعمال لا بد أن يكون لديها إنتاج كبير، لأنها عندما تتم صناعتها بفقر إنتاجى تكون سيئة جداً».

< الفترة الزمنية التى يدور فيها العمل صعبة، تحتاج إلى جهد كبير من حيث الإنتاج والإخراج والتصوير.. كيف ستقدمون ذلك؟

<< نحن كمصريين لو قدمنا أى شىء بتركيز سننجح، شرط أن نكون عادلين بعضنا مع بعض، فلو أعددت هذه التوليفة سننافس أى دولة فى أى شىء، فنحن لدينا 10 آلاف سنة كمصريين حضارة وقيما وأخلاقا، والفيلم يحتاج لإنتاج كبير وتكون لديه خطة لكى لا يكون هناك هدر، أيضاً المخرج محمد سامى مخرج من طراز خاص، لديه القدرة على أن يجعلك تحبه ويحبك بالرغم من عدم اتفاقكما على العمل معاً.

< أخيراً.. كيف ترى تكريمك فى قصر السينما؟

<< أنا مرتبط ثقافياً بقصر السينما، هو جزء من بنائى الثقافى، طوال حياتى وأنا امزج بين العمل المحترف وروح الهاوى، وبالتالى عندما يستدعينى للتكريم يكون بمثابة شرف كبير ومسئولية، وأشعر بأننى لا اضيع وقتى واقدم اعمالا تستحق التكريم وتضعنى فى مصاف النجوم الذين تم تكريمهم فى هذا المكان المهم، فهو إحدى المؤسسات السينمائية المهمة فى مصر وعلاقتى به بدأت منذ عام ١٩٨٢، حيث كانت تقام العديد من الفعاليات والورش والأنشطة الفنية المختلفة، فهو من الأماكن الثقافية والفنية التى أرتبط بها وجدانيا وأقدر الخدمات التى تقدمها، لذلك عندما طلب منى الفنان تامر عبدالمنعم مدير القصر الحضور رحبت بشدة.