سعد الصغير في حفل غنائي بالساحل الشمالي قريبا

يستعد المطرب سعد الصغير لإحياء حفل غنائي، في ثالث يوم عيد الأضحى، وذلك يوم الثلاثاء 13 اغسطس الجاري، بالساحل الشمالي، وذلك جاء عبر حسابهالرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وسيقدم سعد خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه الشعبية المتميزة، ومنها أغنيته الشهيرةهنروح المولد
وكان سعد طرح مؤخرا أغنية "اعمل كده كده" على طريقة الفيديو كليب من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبدالمنعم وتوزيع ميدو مزيكا وشيبسى ومن إخراج كامبا وحققت نسب مشاهدة عالية .
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