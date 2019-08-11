شاهد.. عبير صبري تهنئ جمهورها بمناسبة عيد الأضحى

نشرت الفنانة عبير صبري برفقة زوجها أيمن البياع مهنئة جمهورها ومتابعيها بعيد الأضحى المبارك، عبر حسابها الرسمي "انستجرام". قائلة:" كل سنة وانتم طيبين وحلوين وفرحانين". Advertisements الجدير بالذكر أن عبير صبري قد انتهت من تصوير "براد شاي" الحكاية الأولى من الجزء الثالث لمسلسل "نصيبى وقسمتك" الذى يشاركها البطولة فيه عدد من النجوم منهم هاني عادل وهبة مجدى القصة من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد سلامة . لمسلسل "نصيبى وقسمتك" الذى يشاركها البطولة فيه عدد من النجوم منهم هاني عادل وهبة مجدى القصة من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد سلامة .

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