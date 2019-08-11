حفل مبهر لجينيفر لوبيز فى الساحل الشمالي في مصر.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

اختتمت النجمة جنيفر لوبيز حفلها فى مصر بشكل مبهر وسط صيحات الجمهور، وإطلاق الألعاب النارية بمناسبة عيد ميلادها.

وأطلت النجمة جنيفر لوبيز على جمهورها بمصر فى أولى حفلاتها بخمس إطلالات حتى الآن على مسرح العلمين، واختارات لوبيز ألوانا مبهجة منها الأحمر والذهبى والأرزق

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وقالت النجمة جينيفر لوبيز إنها ستعود مرة أخرى لمصر لتستعيد هذه اللحظات السعيدة التى عاشتها مع الجمهور، مؤكدة أن هذه اللحظات لن تناسها أبدا لبقية حياتها، موجهة الشكر للجمهور على مشاركتها هذه اللحظات المميزة فى عمرها، خاصة أن الحفل بمناسبة عيد ميلادها.

وتأتى أولى حفلات لوبيز فى مصر ضمن جولتها العالمية “It,s My Party” بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها الـ50.

ووجهت جنيفر الشكر للجمهور، مؤكدة أنها فخورة باحتفالها بعيد ميلادها مع الجمهور المصرى، مؤكدة أنها ستعود مرة أخرى لمصر لتستعيد هذه اللحظات السعيدة التى عاشتها مع الجمهور، مؤكدة أن هذه اللحظات لن تناسها أبدا لبقية حياتها.