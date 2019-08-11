مايا دياب تطرح كليب “يابا يابا” بهذا التاريخ.. شاهدوا البرومو

متابعة بتجـــــــــرد: تطرح النجمة اللبنانية مايا دياب كليبها الجديد “يابا يابا” يوم 13 آب/أغسطس الجاري عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناتها على موقع “يوتيوب”. وشاركت مايا دياب الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بالبرومو الخاص بالكليب فأشعلت حماس محبّيها لمشاهدة العمل. تجدر الإشارة إلى أن مايا دياب كانت قد أعلنت في وقت سابق أنها ستطرح مجموعة من الأغاني المنفردة إلى حين انتهائها من العمل على ألبومها الجديد.

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