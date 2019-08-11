شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى يتألق بـ 3 أفلام.. "الفيل الأزرق 2" و"ولاد رزق 2".. وينتظر الفلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق النجم خالد الصاوى خلال موسم عيد الأضحى الحالى، حيث يشارك بـ 3 أفلام دفعة واحدة ، تنوعت ما بين أفلام الرعب والأكشن والكوميديا، وظهر الصاوى بشخصيات مختلفةً ومتنوعة، نبدأها بشخصية "السفير الأجنبى" فى أحداث فيلم "ولاد رزق 2" مع النجوم أحمد عز وعمرو يوسف، وشارك فى بطولته نسرين أمين وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان .

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كما واصل الصاوى نجاحه من الجزء الأول إلى الجزء الثانى من فيلم "الفيل الأزرق" بطولة النجم كريم عبد العزيز ونيللى كريم، والذى حقق أرقاماً قياسية بلغت 55 مليون جنيه منذ عرضه فى شباك التذاكر، وشارك فى بطولته إياد نصار، شيرين رضا، وعدد كبير من النجوم، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، إنتاج سينرجى فيلمز.





ويقدم الصاوى شخصية جديدة ومميزة خلال أحداث فيلم "خيال مآته" للنجم أحمد حلمى، والذى طرح فى دور العرض بداءا من اليوم الأحد أول أيام عيد الاضحى ، ويظهر الصاوى ضمن أصدقاء "يكن فؤاد سنهور" صاحب مجموعة "الكيان" وهى مؤسسة كبيرة تعمل فى التجارة، ويشارك فى بطولة الفيلم منة شلبى، حسن حسنى، بيومى فؤاد، وعدد آخر من النجوم، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى.





كما ينتظر خالد الصاوى، عرض فيلم " الفلوس" للنجم تامر حسنى وزينة، والذى كان من المفترض عرضه فى عيد الأضحى، إلا أن ضيق الوقت وعدم الإنتهاء من مونتاج الفيلم، جعل صناع العمل يأجلون طرحه وإختيار وقت آخر لطرحه بدور العرض السينمائى، الفيلم من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.