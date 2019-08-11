"الثلاثي خان" يتسابقون على الخير في عيد الأضحى

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وفاء فاروقالأحد 2019/8/11 09:52 م بتوقيت أبوظبي
الفنان الهندي سلمان خان
تشهد بوليوود سباقاً في تقديم التبرعات للفقراء، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بين النجوم الثلاثة سلمان، عامر، وشاروخان.
وأعلن شاروخان عن نيته في زيادة مبلغ التبرّع، الذي قدّمه عام 2018، من ٥ ملايين إلى ١٠ ملايين روبية، إضافة إلى أنه سيكون، الإثنين، في شرفة منزله الجديد ليشارك جماهيره الاحتفال بالعيد.
أما سلمان خان فقرّر أن يقوم بزيارته السنوية للفقراء، فضلاً عن تخصيصه مبلغاً مادياً - رفض ذكر قيمته - لإحدى دور رعاية الأيتام، أو من هم دون سند عائلي.
ورغم انشغال عامر خان بإعداد فيلمه الجديد "لال سينغ تشادها" إلا أنه سيتفرغ، الإثنين، لزيارة أكثر من عائلة مسلمة ومعرفة احتياجاتها حتى يلبيها، إذ يعتبر الفنان طقوس العيد "مقدسة" بالنسبة إليه.
يذكر أن 2018 شهد تبرع شاروخان بـ٥ ملايين روبية لأطفال الفقراء، بينما وزّع سلمان خان ملابس جديدة ووجبات فخمة على ٢٠٠ أسرة، وتبرّع عامر خان لصغار نيبال بـ١٠ ملايين روبية.
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